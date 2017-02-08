Миллиардер из Госдумы объявил себя банкротом

Самый богатый депутат нижней палаты российского парламента Андрей Палкин осенью 2016 года прошел в Думу 7-го созыва по списку партии «Единая Россия», а недавно подал заявление о банкротстве.

Миллиардер и депутат начал процедуру банкротства некорректно, сообщает «Коммерсантъ». Заявление с просьбой признать его банкротом было подано Палкиным 1 февраля в соответствующую инстанцию с нарушениями. Поэтому арбитражный суд Архангельской области пока оставил документ без движения.

Доход Палкина за 2015 год составил почти 1,5 млрд руб., в его собственности находятся 59 квартир в Московской и Архангельской областях. Он также владеет различными транспортными средствами в количестве 200 штук.