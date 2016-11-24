Миллер заработал 18 млн долларов и обогнал Сечина по доходам в 2016 году

Опубликован рейтинг самых «дорогих» руководителей российских государственных компаний. Возглавил список глава «Газпрома» Алексей Миллер, заработавший в 2016 году 18 миллионов долларов. При этом по сравнению с прошлым годом его зарплата снизилась на треть.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала руководитель направления исследований заработных плат HeadHunter Наталья Данина.

- Обычно уровень дохода топ-менеджера привязывается к бизнес-результатам компании. Здесь всегда есть пропорциональная связь. Чем выше результаты компании, тем выше доход топ-менеджера. Это касается обычных рыночных компаний, — сообщила специалист.

Эксперт отметила, что зарплаты руководства госкомпаний зачастую не соответствуют финансовым результатам.

- «Газпром» — это государственная компания, и на уровень его доходов влияет не рынок. Правильнее было бы, если бы доходы топ-менеджеров также привязывались к бизнес-результатам, — добавила Данина.

Ранее сообщалось, что на втором месте в рейтинге оказался руководитель «Роснефти» Игорь Сечин, заработавший 13 миллионов долларов, а замкнул «тройку призеров» глава Сбербанка Герман Греф с заработком в 11 миллионов долларов.