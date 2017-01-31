Миллер выразил опасения по поводу транзита газа в Европу через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер опасается за поставки российского газа европейским потребителям через Украину.
Он пояснил, что перед наступлением зимы запасы украинского газа были слишком малы. В случае наступления похолоданий, стране может не хватить имеющихся резервов. В связи с этим возникает высокий риск доставки российского топлива в Европу.
Миллер выразил сомнения в том, что Украина готова выполнить свои обязательства по транзиту газа, передает агентство «Экономика сегодня».
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