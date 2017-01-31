Миллер выразил опасения по поводу транзита газа в Европу через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер опасается за поставки российского газа европейским потребителям через Украину.

Он пояснил, что перед наступлением зимы запасы украинского газа были слишком малы. В случае наступления похолоданий, стране может не хватить имеющихся резервов. В связи с этим возникает высокий риск доставки российского топлива в Европу.

Миллер выразил сомнения в том, что Украина готова выполнить свои обязательства по транзиту газа, передает агентство «Экономика сегодня».