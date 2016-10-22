Миллер сообщил о новом рекорде «Газпрома»

Экспорт российского газа в Европу продолжает бить рекорды Как сообщил глава компании «Газпром» Алексей Миллер, на этой неделе зафиксирован новый исторический максимум - за сутки компания поставила европейским потребителям 590 миллионов кубометров газа.

Причина столь необычного роста экспорта - в ценах, утверждает «Интерфакс».

Средняя цена октябрьских контрактов "Газпрома" составляет 170 долларов за тысячу кубометров, а цена газа на спотовом рынке поднялась до 200 долларов. В этих условиях импортеры стремятся по максимуму закупиться дешевым газом "Газпрома.