Миллер сообщил о новом рекорде «Газпрома»
Экспорт российского газа в Европу продолжает бить рекорды Как сообщил глава компании «Газпром» Алексей Миллер, на этой неделе зафиксирован новый исторический максимум - за сутки компания поставила европейским потребителям 590 миллионов кубометров газа.
Причина столь необычного роста экспорта - в ценах, утверждает «Интерфакс».
Средняя цена октябрьских контрактов "Газпрома" составляет 170 долларов за тысячу кубометров, а цена газа на спотовом рынке поднялась до 200 долларов. В этих условиях импортеры стремятся по максимуму закупиться дешевым газом "Газпрома.
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