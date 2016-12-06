Миллер сообщил о начале строительства «Турецкого потока» летом 2017 года

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил журналистам, что строительство первой нитки газопровода «Турецкий поток» планируется начать во второй половине 2017 года.

- Сегодня мы говорим, что во второй половине 2017 года начнется строительство морского участка «Турецкого потока». Обе нитки будут введены в строй до конца 2019 года. Сейчас идет этап предквалификации подрядчиков, - цитирует Миллера «Интерфакс».

Как подчеркнул глава российского газового концерна, в строительстве будут задействованы «лучшие подрядчики».

Ранее сообщалось, что первая нитка газопровода будет предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, ее мощность составит 15,75 миллиарда кубометров в год.

Аналогичная ветка для европейских потребителей продолжит проект «Посейдон» и будет проложена через Грецию и Ионическое море на юг Италии.

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