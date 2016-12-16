Миллер предупредил о рисках транзита газа в Европу через Украину

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер предупредил Европу о рисках для транзита российского газа через территорию Украины в связи с решением киевского суда о штрафе в отношении ОАО «Газпром».

Миллер пояснил, что «Газпром» не работает на территории Украины, соответственно, штраф может быть взыскан только путем отбора российского газа, следующего транзитом в Европу.

Он напомнил, что Украина выставила штраф и пени 6 миллиардов 680 миллионов долларов. Решение о принудительном взыскании этого штрафа может означать только одно – отъем российского газа на территории Украины.

- Украина на сегодняшний день имеет проблемы с наличием газа в подземных хранилищах, они закачали газа меньше всего за всю свою историю, - приводит «Интерфакс» слова Миллера.