Миллер предупредил о рисках транзита газа в Европу через Украину
Глава компании «Газпром» Алексей Миллер предупредил Европу о рисках для транзита российского газа через территорию Украины в связи с решением киевского суда о штрафе в отношении ОАО «Газпром».
Миллер пояснил, что «Газпром» не работает на территории Украины, соответственно, штраф может быть взыскан только путем отбора российского газа, следующего транзитом в Европу.
Он напомнил, что Украина выставила штраф и пени 6 миллиардов 680 миллионов долларов. Решение о принудительном взыскании этого штрафа может означать только одно – отъем российского газа на территории Украины.
- Украина на сегодняшний день имеет проблемы с наличием газа в подземных хранилищах, они закачали газа меньше всего за всю свою историю, - приводит «Интерфакс» слова Миллера.
Следующая новость Путин рассказал о переговорах с Абэ
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии