Миллер предсказал рост цен на энергоресурсы

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что активность геологоразведки в мире сократилась, и это грозит новым ростом цен на энергоресурсы.

Об этом он рассказал на «Петербургском международном газовом форуме».

- В 2016 году мы наблюдаем самый низкий уровень открытий нефтегазовых месторождений в мире, а это значит и прироста ресурсов. При нынешнем уровне цен на энергоносители не могут быть достигнуты решение тех проблем в экономике, которые можно решить только с помощью газа. В этой связи нас ждет рост цен на энергетические ресурсы в мире, - сказал он. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам Миллера при этом запасы газа в мире составляют такой объем, чтобы без проблем удовлетворить растущий спрос в XXI веке, но уровень обустройства и разработки месторождений сократился на 25 процентов.

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