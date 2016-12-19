Миллер пообещал перекрыть кран в случае отбора Украиной транзитного газа в Европу

Руководство «Газпрома» считает, что при транзите в Европу газа через территорию Украины существует риск несанкционированного отбора топлива. Об этом сообщил журналистам глава российского газового концерна Алексей Миллер.

- Риски для транзита газа в Европу через Украину есть. В контракте, который подписан в 2009 году, у нас все четко зафиксировано на случай форс-мажорных обстоятельств. Если Украина начнет несанкционированный отбор газа, то мы можем как сократить поставки на объем несанкционированно отобранного газа, можем осуществить непропорциональное снижение. А можем даже из-за разового несанкционированного отбора прекратить поставки вообще, - цитирует Миллера ТАСС.

Кроме того, глава «Газпрома» сообщил, что на мировом рынке цена на газ повышается, поэтому она может повыситься и для Украины.

- Сейчас тенденция к повышению на газовом рынке, цена на нефть подросла. И это, конечно, сказывается на цене газа. Общий уровень цен, тенденция средней цены поставки газа на рынки зарубежные в первом кварте 2017 года выше, чем в четвертом квартале 2016 года, - подчеркнул Миллер, отвечая на вопрос о том, какой может быть цена на газ для Украины в первом квартале будущего года.

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