Миллер оценил долю «Газпрома» на европейском газовом рынке в 34 процента

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что доля России на европейском газовом рынке в 2016 году выросла на три процента и достигла 34 процентов.

- Мы достигли рекордных объемов поставок газа в дальнее зарубежье. В 2016 году прирост составил 12,5 процента, чуть меньше 180 миллиардов кубометров газа. Таким образом, за один год доля «Газпрома» на европейском рынке возросла на 3 процента и составила 34 процента, — цитирует Миллера РИА «Новости».

По словам главы «Газпрома», в целом за 2016 год добыто около 420 миллиардов кубометров газа. Поставки на внутренний рынок выросли 2,3 процента, а поставки для населения — на 5,7 процента.

- Это говорит о том, что рост энергопотребления, газопотребления является индикатором экономического роста в стране, — подчеркнул Миллер.