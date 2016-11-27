Миллер назвал рекорд поставок газа в Европу доказательством их надежности

Рекорд поставок газа в Европу, зафиксированный «Газпромом» 25 ноября, является доказательством надежности и стабильности, заявил председатель правления компании Алексей Миллер.

- Уверенный рост спроса на российский газ свидетельствует о надежности и стабильности поставок «Газпрома» в Европу, - приводит ТАСС слова Миллера.

Он также отметил, что установленный рекорд является знаковым событием с точки зрения поставок газа на экспорт.

«Газпром» 25 ноября зафиксировал новый исторический суточный максимум объема поставок газа в дальнее зарубежье, который составил 601,2 миллиона кубометров.