Миллер назвал рекорд поставок газа в Европу доказательством их надежности
Рекорд поставок газа в Европу, зафиксированный «Газпромом» 25 ноября, является доказательством надежности и стабильности, заявил председатель правления компании Алексей Миллер.
- Уверенный рост спроса на российский газ свидетельствует о надежности и стабильности поставок «Газпрома» в Европу, - приводит ТАСС слова Миллера.
Он также отметил, что установленный рекорд является знаковым событием с точки зрения поставок газа на экспорт.
«Газпром» 25 ноября зафиксировал новый исторический суточный максимум объема поставок газа в дальнее зарубежье, который составил 601,2 миллиона кубометров.
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