Миллер не исключил возможности строительства газопровода Россия – Япония

Строительство газопровода, который может быть проложен по дну моря между Сахалином и Японией, - одна из тем для обсуждения правительствами двух стран. Такое заявление сделал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

- Без сомнения, такой проект может иметь место. В данный момент эта тема пока только обозначена. В любом случае технологически это не такой простой вопрос, но все-таки осуществимый. Думаю, в самое ближайшее время этот проект может стать предметом переговоров между Россией и Японией, — цитирует Миллера РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала НТВ.

Ранее на переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ рассматривались различные варианты двустороннего сотрудничества.