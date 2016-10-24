Миллер доложил Путину о ходе реализации проекта «Турецкий поток»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заверил президента РФ Владимира Путина в том, что обе ветки газопровода «Турецкий поток» будут сданы в эксплуатацию до конца 2019 года, поскольку уже получено разрешение на проведение изысканий на участке в турецкой экономической зоне.

- Все это позволяет нам с уверенностью говорить, что обе трубы будут построены в срок, до конца 2019 года. Одна труба мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа предназначена для турецкого рынка; вторая труба предназначена, как вы знаете, для поставки газа европейским потребителям. Соответственно, предусматривается создание транзитной инфраструктуры через территорию Турции в направлении европейских стран, — цитирует Миллера РИА «Новости».

По словам главы газового концерна, «Газпром» уже создал на территории РФ всю необходимую инфраструктуру для подачи газа в морской газопровод. Турецкие коллеги подтвердили, что все разрешения и документы, разработанные для участков в турецкой экономической зоне под «Южный поток», действительны и для «Турецкого потока».

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