Миллер анонсировал открытие двух ниток «Северного потока-2» в 2019 году

Выступая на пресс-конференции в Вене глава «Газпрома» Алексей Миллер заверил журналистов, что реализация проекта «Северный поток-2» идет в строгом соответствии с графиком, обе нитки газопровода по дну Балтийского моря будут проложены до конца 2019 года.

- То, что касается сроков реализации проекта «Северный поток – 2», мы идем строго по графику. Две нитки «Северного потока – 2» будут введены в эксплуатацию до конца 2019 года, - цитирует Миллера ТАСС.

По словам председателя правления российского газового концерна, в настоящее время трубы поставляются на площадки для бетонирования.

- На прошлой неделе были подведены итоги конкурса и подписаны соглашения с компанией Allseas на укладку трубы по дну Балтийского моря, обязывающее соглашение в отношении первой нитки и опцион на укладку второй нитки, - подчеркнул Миллер.