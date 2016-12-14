Миллер анонсировал открытие двух ниток «Северного потока-2» в 2019 году

Выступая на пресс-конференции в Вене глава «Газпрома» Алексей Миллер заверил журналистов, что реализация проекта «Северный поток-2» идет в строгом соответствии с графиком, обе нитки газопровода по дну Балтийского моря будут проложены до конца 2019 года.

- То, что касается сроков реализации проекта «Северный поток – 2», мы идем строго по графику. Две нитки «Северного потока – 2» будут введены в эксплуатацию до конца 2019 года, - цитирует Миллера ТАСС.

По словам председателя правления российского газового концерна, в настоящее время трубы поставляются на площадки для бетонирования.

- На прошлой неделе были подведены итоги конкурса и подписаны соглашения с компанией Allseas на укладку трубы по дну Балтийского моря, обязывающее соглашение в отношении первой нитки и опцион на укладку второй нитки, - подчеркнул Миллер.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: газ
Организации: Газпром
Следующая новость Сирийская армия захватила высоты в районе военного аэродрома под Пальмирой

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО