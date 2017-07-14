В Милане запретили селфи-палки и уличную еду
В Милане запретили пользоваться селфи-палками в рамках борьбы с «антисоциальным поведением».
Кроме того, в рамках борьбы с загрязнением города под запрет попали напитки в стекле и передвижные фургончики с едой.
Купание в исторических фонтанах теперь обойдется нарушителям в 240 евро штрафа.
По словам члена совета безопасности Милана Кармелы Роцци, запрет будет действовать до 13 августа, но может быть продлен «до тех пор, пока это необходимо».
Ранее в Риме запретили продажи и употребление алкоголя в общественных местах в ночное время. За нарушение предусмотрен штраф от 150 до 280 евро, сообщает «РИА Новости».
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