В Милане запретили селфи-палки и уличную еду

В Милане запретили пользоваться селфи-палками в рамках борьбы с «антисоциальным поведением».

Кроме того, в рамках борьбы с загрязнением города под запрет попали напитки в стекле и передвижные фургончики с едой.

Купание в исторических фонтанах теперь обойдется нарушителям в 240 евро штрафа.

По словам члена совета безопасности Милана Кармелы Роцци, запрет будет действовать до 13 августа, но может быть продлен «до тех пор, пока это необходимо».

Ранее в Риме запретили продажи и употребление алкоголя в общественных местах в ночное время. За нарушение предусмотрен штраф от 150 до 280 евро, сообщает «РИА Новости».