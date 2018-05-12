Суд Милана реабилитировал Сильвио Берлускони

Надзорным судом Милана вынесено решение о реабилитации бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который обвинялся в финансовых махинациях в принадлежащей ему группе Mediaset.

Вынесенное постановление отменяет предыдущие решения суда, согласно которым политик на протяжении шести лет после вынесения приговора не мог занимать государственные должности и принимать участие в выборах.

Суд вынес приговор Берлускони в 2013 году, передает RT. Он был приговорен к четырем годам лишения свободы, при этом три из них отменили по закону о помиловании, а еще один год заменили на общественные работы.

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