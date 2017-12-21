Миксина легко переживает укус акулы

Группа ученых из США и Канады выяснили, почему миксина может пережить укус акулы.

Исследование показало, что кожа миксин слабо прикреплена к телу, а в момент атаки хищников она выпускает большое количество слизи, которая при попадании в жабры агрессора забивает их и мешает хищнику дышать.

При этом миксина выпускает слизь только после того, как ее уже укусят. Это значит, что миксина как-то научилась переживать такие болезненные укусы.

Группа биологов под руководством Дугласа Фаджа исследовала два возможных механизма защиты миксины от укусов.

Ученые предположили, что кожа животного может быть достаточно толстой, чтобы акула не смогла ее прокусить.

В ходе эксперимента биологи зажимали кожу тихоокеанской миксины между двумя пластиковыми кольцами и пытались проколоть ее с помощью булавки для диссекции насекомых, измеряя величину приложенной силы.

Оказалось, что кожа миксины рвется, что не позволяет ей пережить укус акулы.

При этом ученые установили, что при укусе миксина может выскользнуть из пасти хищника, и ее жизненно важные органы останутся невредимыми, так как вдоль всего тела животного проходит большая подкожная полость.

Получается, что кожа крепится к телу только вдоль спины и еще около нескольких желез. В итоге, авторы исследования пришли к выводу, что дряблая кожа миксиновых действительно позволяет им сравнительно безболезненно пережить укус акулы, говорится в статье, опубликованной в Journal of the Royal Society Interface.

Миксин относят к низшим позвоночным животным. Они представляют собой интересное живое существо – связующее звено между червями и рыбами.