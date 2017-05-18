Микроавтобус с российскими туристами перевернулся в Турции

Микроавтобус, перевозивший российских туристов, перевернулся в Турции, сообщили местные СМИ.

Как уточняется в материале, в результате аварии пострадали от 17 до 18 человек.

Согласно сообщению, ДТП произошло в 10 утра мск на участке шоссе между городами Мугла и Денизли на юго-западе страны, где находится древний город Иераполис и источники Памуккале —курортная достопримечательность.

Микроавтобус вез туристов из курортного города Бодрум на экскурсию в Памуккале.

На данный момент генконсульство в Анталье проверяет информацию о случившемся, сообщает «РИА Новости».