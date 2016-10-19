Микки Рурк обнародовал свой танец под композицию Евгения Осина «Не верю»
Знаменитый американский актер Микки Рурк разместил на своей странице в социальной сети Instagram видео, на котором запечатлено, как он исполняет боксерский танец под музыкальную композицию Евгения Осина «Но не верю я тому, что говорят. Все ребята сочиняют про девчат».
Микки Рурк вернулся в профессиональный бокс в 62-летнем возрасте и в конце ноября 2014 года в Москве победил нокаутом 29-летнего соотечественника Эллиота Сеймура, после чего заявил, что отныне будет выходить на ринг только в России, где его любят и ценят.
В комментариях к видео подписчики похвалили артиста и посоветовали попробовать создать новые хореографические этюды под группу «Руки вверх», - сообщает Lenta.ru.
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