Михалков укрепил свое негативное отношение к «Ельцин-Центру»
Режиссер Никита Михалков посетил «Ельцин-Центр» в Екатеринбурге и изменил свое мнение о нем в худшую сторону.
«Мне жаль, что я там не был раньше. Если бы я посетил центр раньше, то я бы и заговорил об этом раньше и говорил бы еще жестче», - цитирует его РИА «Новости».
В самом музее заявили, что режиссер практически не осматривал экспозицию, ограничившись всего двумя первыми залами.
Некоторое время назад Михалков критически отозвался о центре. По его словам, там представлена необъективная оценка истории России, что негативно отражается на самосознании посещающих экспозицию школьников.
Вдова первого президента России Наина Ельцина назвала высказывание режиссера ложью, почеркнув, что они никогда не был в «Ельцин-Центре».
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