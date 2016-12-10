Михалков продолжил полемику вокруг "Ельцин Центра"

Режиссер и актер Никита Михалков вновь обрушился с критикой на "Ельцин Центр" в Екатеринбурге. Ранее Михалкову уже ответила вдова первого президента России Наина Ельцина.

"Мы должны дать объективную информацию людям, которые туда приходят. Не только информацию холодную со стороны, но ту, которая должна быть животворна для воспитания человека, хотящего жить здесь. Он не может и не должен жить в ненависти к своему прошлому", - сказал режиссер.

Ранее Михалков в ходе парламентских слушаний раскритиковал работу "Ельцин Центра", в котором, по его словам, "ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания людей", и предложил изменить характер его деятельности, сообщает "Интерфакс".

В ответ на это заявление вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина подчеркнула, что Михалков не разу не был в "Ельцин Центре" и, следовательно, критикует то, чего никогда не видел. Слова Михалкова женщина назвала лживыми.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: культура
Следующая новость Арабские СМИ сообщили о захвате Пальмиры бойцами ИГИЛ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО