Михалков продолжил полемику вокруг "Ельцин Центра"

Режиссер и актер Никита Михалков вновь обрушился с критикой на "Ельцин Центр" в Екатеринбурге. Ранее Михалкову уже ответила вдова первого президента России Наина Ельцина.

"Мы должны дать объективную информацию людям, которые туда приходят. Не только информацию холодную со стороны, но ту, которая должна быть животворна для воспитания человека, хотящего жить здесь. Он не может и не должен жить в ненависти к своему прошлому", - сказал режиссер.

Ранее Михалков в ходе парламентских слушаний раскритиковал работу "Ельцин Центра", в котором, по его словам, "ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания людей", и предложил изменить характер его деятельности, сообщает "Интерфакс".

В ответ на это заявление вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина подчеркнула, что Михалков не разу не был в "Ельцин Центре" и, следовательно, критикует то, чего никогда не видел. Слова Михалкова женщина назвала лживыми.