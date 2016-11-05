Михалков признался в любви к Райкину

Режиссер и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков удивлен недавними высказываниями своего коллеги по цеху - художественного руководителя театра "Сатирикон" Константина Райкина.

В своем выступлении на съезде Союза театральных деятелей Райкин заявил, что сейчас в стране предпринимаются попытки вернуть цензуру, напоминает ТАСС.

"Костю Райкина я очень люблю, он талантливый человек. Но мне хотелось бы понять: где его ущемили? Чего он не имеет? Он имеет центр, "Райкин Plaza", свой театр, школу. Он ставит то, что хочет", - сказал Михалков.