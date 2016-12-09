Михалков жестко раскритиковал деятельность «Ельцин Центра»
Выступая на парламентских слушаниях, посвященных реализации стратегии государственной культурной политики до 2030 года, президент российского Фонда культуры Никита Михалков раскритиковал деятельность екатеринбургского «Ельцин Центра».
- В Екатеринбурге существует центр, в котором ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания людей, - цитирует Михалкова «Интерфакс».
По словам режиссера, здесь «на высочайшем технологическом уровне реализуется мощнейшая программа, которая практически разрушает реальное представление людей о том, что такое история России».
- Разговор идет не о том, чтобы закрыть центр, а чтобы скорректировать эту программу. Она разрушительна. Не может быть культуры без объективного понимания истории. Это нереально, - подчеркнул Михалков.
В этой связи докладчик обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой обратить внимание на эту проблему.
Ельцин-центр был открыт в Екатеринбурге ноябре 2015 года. На его открытии присутствовал президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, а также известные политики, деятели культуры и люди, близко знавшие первого российского президента.
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