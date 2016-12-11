Михалков извинился перед Наиной Ельциной за огорчение критикой «Ельцин Центра»

Председатель Союза кинематографистов РФ, глава Российского фонда культуры Никита Михалков выразил сожаление, что расстроил Наину Ельцину критикой программы «Ельцин Центра», действующего в Екатеринбурге.

- Не про память Бориса Николаевича Ельцина и не про его деятельность я говорил на Совете Федерации, а про то, каким образом и кто составляет и исполняет программы сомнительного исторического содержания с сомнительными историческими выводами, - написал Михалков в открытом письме к Наине Ельциной.

Он также отметил что, никогда не был в «Ельцин Центре», но там работали несколько съемочных групп, которые полностью отсняли все экспозиции, экспонаты, интерьеры, кафе, мнения людей и так далее, что дало ему полное представление о том, что там творится.

Михалков уточнил, что не откажется от сказанных ранее слов, а также будет настаивать на том, нельзя именем Ельцина разрушать историческую правду, скрашивая это бесплатными посещениями.

Ранее Никита Михалков в Совете Федерации раскритиковал программу «Ельцин Центра», сказав, что «в центре ежедневно осуществляются инъекции разрушения самосознания людей». В ответ Наина Ельцина назвала заявление Михалкова «ложью и оскорблениями», сообщает ТАСС.