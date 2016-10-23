Михаила Задорнова увезли в больницу с концерта в Москве

Известный сатирик Михаил Задорнов госпитализирован в Москве. Его доставили в больницу прямо с выступления в концертном зале «Меридиан».

Информацию о госпитализации писателя подтвердили в его официальной группе в соцсети Вконтакте, пожелав Задорнову выздоровления.

В начале октября Задорнов на своей странице в Вконтаке сообщил, что вынужден отменить часть концертов до Нового года из-за болезни. Он не уточнил, чем именно болен, но, по его словам, это "серьезнейший недуг, свойственный не только возрасту", который надо немедленно лечить.

Михаил Задорнов — писатель-сатирик, юморист, актер. Наиболее известная тема его монологов — критика западного, в первую очередь американского, образа жизни и культуры, напоминает РИА Новости.