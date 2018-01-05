Михаила Саакашвили в Грузии ожидает 3 года тюрьмы

Тбилисский городской суд признал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили виновным по делу «о злостном превышении полномочий» и приговорил к трем годам лишения свободы заочно.

По версии обвинения, Саакашвили в 2009 году помиловал четырех полицейских, отбывавших тюремный срок за убийство в 2006 году сотрудника банка Сандро Гиргвлиани, к которому косвенно были причастны экс-министр внутренних дел Вано Мерабишвили, начальник департамента конституционной безопасности Дата Ахалая и другие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов Грузии. Дело вызвало широкий общественный резонанс.

При этом защита Саакашвили утверждает, что он мог помиловать полицейских, так как в то время занимал пост президента страны.

В 2015 году Михаил Саакашвили отказался от грузинского гражданства, приняв подданство Украины, предоставленное ему президентом страны Петром Порошенко. Сразу после этого Саакашвили стал главой Одесской области. Осенью 2016 года Саакашвили заявил об уходе с занимаемого поста из-за того, что «устал от постоянного обмана и коррупции» властей в Киеве.

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Так, опальный политик фактически стал апатридом.

Кроме того, накануне Административный суд Киева отказал экс-президенту Грузии в признании незаконным решения миграционной службы об отказе в статусе беженца, сообщает «Интерфакс».