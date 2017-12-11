Михаила Саакашвили доставили в киевский суд

Бывшего главу Одесской области и лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили привезли из СИЗО в Печерский суд Киева.

Политик был задержан в минувшие выходные по подозрению в связях с преступными организациями и получения от них средств на проведение протестных акций. Суд должен принять решение б избрании ему меры пресечения, передает НСН со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее сообщалось, что Саакашвили объявил голодовку и подал в суд на генпрокурора Украины Юрия Луценко, а его сторонники провели многотысячную акцию в Киеве и потребовали отставки главы ведомства.