Михаила Саакашвили доставили в киевский суд
Бывшего главу Одесской области и лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили привезли из СИЗО в Печерский суд Киева.
Политик был задержан в минувшие выходные по подозрению в связях с преступными организациями и получения от них средств на проведение протестных акций. Суд должен принять решение б избрании ему меры пресечения, передает НСН со ссылкой на украинские СМИ.
Ранее сообщалось, что Саакашвили объявил голодовку и подал в суд на генпрокурора Украины Юрия Луценко, а его сторонники провели многотысячную акцию в Киеве и потребовали отставки главы ведомства.
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