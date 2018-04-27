Михаила Прохорова обвинили в подкупе замглавы правительства РФ

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального утверждает, что бизнесмен Михаил Прохоров дал крупную взятку вице-премьеру Алексею Хлопонину.

По мнению ФБК, незаконное вознаграждение чиновнику было выплачено под предлогом приобретения у него виллы в Италии. По сведениям Фонда Прохоров якобы заплатил за нее 35,5 миллиона евро. Фонду показалась подозрительной данная сумма, поскольку похожие дома стоят в семь раз дешевле, а самую дорогую виллу в Италии можно купить за 10 миллионов евро.

Кроме того, бизнес-интересы Прохорова находятся в сфере недропользования. Именно ее курирует вице-премьер.

Бизнесмен утверждает, что сделка была абсолютно законной и прозрачной и намерен подать на ФБК в суд за клевету, сообщает Ura.ru со ссылкой на российские СМИ. Со стороны Хлопонина никакой реакции на обвинения фонда не последовало.

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