Михаила Горбачева вызвали в суд Вильнюса по делу о событиях 13 января 1991 года

Повестка окружного суда Вильнюса по делу о событиях 13 января 1991 года в столице Литвы вручена первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву. Об этом журналистам сообщила судья Айнора Корнелия Мацявичене.

- Суду вернулось сообщение о вручении повестки. На сообщении, адресованном суду, стоит подпись Михаила Горбачева, — цитирует Мацявичене РИА «Новости» со ссылкой на агентство BNS.

По словам судьи, повестка была отправлена почтой на адрес Фонда Горбачева, адресату ее вручили 28 декабря. В документе говорится, что Горбачев может дать свои показания в режиме видеоконференции.

Окружной суд Вильнюса в октябре 2016 года принял решение допросить Горбачева по делу о столкновениях у телебашни в Вильнюсе, в результате которых погибло 14 человек.

Верховный Совет Литвы 11 марта 1990 года заявил о восстановлении независимости республики, но власти СССР объявили это решение противоречащим конституции. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, после чего в республику были переброшены бойцы спецподразделений и части ВДВ, которые заняли ряд стратегических объектов.

В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений митингующих с военными в районе телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены.