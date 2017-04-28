Михаил Веллер запустил кружкой в ведущую «Эхо Москвы»

В эфире радиопрограммы «Особое мнение» писатель Михаил Веллер вырвал из стола микрофон и кинул в ведущую Ольгу Бычкову кружку с водой.

Вся сцена сопровождалась руганью.

Михаилу Веллеру не понравилось, что Бычкова периодически вставляла реплики и перебивала его, отмечает РИА Новости.

Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов​ заявил, что пока Веллер не извиниться перед ведущей, сотрудничество радиостанции с ним прекращено.

15 марта во время дискуссии о положении русских в Прибалтике на съемках общественно-политического ток-шоу «Право голоса» на телеканале «ТВ Центр» Михаил Веллер швырнул стакан с водой в голову ведущего Романа Бабаяна.