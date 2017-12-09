Михаил Саакашвили задержан в Киеве

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о задержании в Киеве бывшего президента Грузии, экс-губрнатора Одесской области Михаила Саакашвили.

На странице в социальной сети Facebook он написал: «Согласно постановлению о розыске, работники нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания».

После задержания Саакашвили доставили к следователю, передает «РИА Новости». Адвокат задержанного Павел Богомазов сообщил, что суд может избрать для него меру пресечения в течение 72 часов.

Киев обвиняет Саакашвили в попытке свергнуть государственную власть в стране. Во вторник оппозицицонера уже задерживали силовики, однако сторонникам удалось отбить своего лидера у правоохранителей.