Михаил Саакашвили задержан в Киеве
Экс-глава Одесскрй области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили задержан в Киеве украинскими силовиками.
В его квартире продолжается обыск, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, что следственные действия не связаны возможным выдворением Саакашвили за пределы Украины.
Ранее стало известно, что политика подозревают в получении средств на проведение протестных акций от представителей бывшего окружения экс-президента страны Владимира Януковича.
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