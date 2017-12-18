Михаил Саакашвили временно прекратил проведение маршей

Бывший глава Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили объявил мораторий на проведение маршей и митингов.

Данное решение было принято в связи со столкновениями с правоохранителями у Октябрьского дворца в Киеве. В то же время партия не отказывается от проведения оппозиционных акций. Об этом телеканалу ZIK рассказал член политического совета партии Иван Лазовой.

Вчера сторонники Саакашвили попытались штурмом взять Октябрьский дворец. В результате столкновения пострадали несколько десятков полицейских. Политик подчеркнул, что акции протеста должны носить исключительно мирный характер и увел митингующих к зданию украинского парламента.