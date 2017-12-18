Михаил Саакашвили временно прекратил проведение маршей
Бывший глава Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили объявил мораторий на проведение маршей и митингов.
Данное решение было принято в связи со столкновениями с правоохранителями у Октябрьского дворца в Киеве. В то же время партия не отказывается от проведения оппозиционных акций. Об этом телеканалу ZIK рассказал член политического совета партии Иван Лазовой.
Вчера сторонники Саакашвили попытались штурмом взять Октябрьский дворец. В результате столкновения пострадали несколько десятков полицейских. Политик подчеркнул, что акции протеста должны носить исключительно мирный характер и увел митингующих к зданию украинского парламента.
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