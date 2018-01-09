Михаил Саакашвили возобновит митинги в Киеве

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен возобновить митинги своих сторонников в центре Киева, сообщила его пресс-секретарь Татьяна Баграновская.

По ее словам, первый марш состоится 21 января. Представитель Саакашвили также сообщила, что убирать палаточный городок у здания Верховной рады не будут.

Сторонники Саакашвили ранее неоднократно проводили марши и митинги за принятие закона об импичменте.

С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда.

Михаил Саакашвили, лишенный гражданства Украины, заочно приговорен в Грузии к трем годам тюрьмы за преступление, совершенное во время его президентского правления, сообщает «РИА Новости».