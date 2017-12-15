Михаил Саакашвили верит в великое будущее Украины

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили признался, что верит в великое будущее Украины.

Он заверил, что светлое будущее настанет после искоренения олигархии, пояснив, что сейчас любые решения в стране принимаются в интересах бизнеса, а не народа.

«Я надеюсь, что доживу до этого не столь далекого дня, когда буду иметь возможность разделить эту победу со всеми украинцами и другими народами, живущими на постсоветском пространстве», — заявил Саакашвили.

Ранее он сообщил о желании стать премьер-министром Украины, а также о намерении стать мэром Одессы.

Михаил Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела по части первой статьи 256 УК «содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности», однако сторонники политика отбили его у правоохранителей. 8 декабря он все-таки был помещен в СИЗО, однако уже 11 декабря суд освободил его из под стражи, сообщает life.

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