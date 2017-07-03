Михаил Саакашвили решил отнять Украину у нынешних властей

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обрушился с критикой на главу МВД Украины Арсена Авакова.

На своей странице в Facebook он назвал министра «проворовавшимся» и заявил, что тот не хочет, «чтобы грузины участвовали в очистке украинской власти».

По словам Саакашвили, Аакова и его сторонников, контролирующих всю страну и сумевших запугать президента Петра Порошенко, возмущает появление грузинов, которые «пытаются остановить грабеж украинцев».

«Возмущайтесь на здоровье, только корыто ваше мы прикроем, а Украину заберем у Порошенко, Гройсмана и Авакова и реально вернем обычным, настрадавшимся украинцам», - написал бывший губернатор.

Некоторое время назад украинский депутат заподозрил Авакова в подготовке государственного переворота и желании стать во главе правительства страны.

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