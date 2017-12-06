Михаил Саакашвили призвал оппозицию Украины к единению
Лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили предложил оппозиции объединиться ради спасения Украины.
«Я взываю к лидерам украинской оппозиции – сейчас не время говорить о партийных интересах…. Речь идет не о партиях, а о том, будет ли Украина», - цитирует «Интерфакс» его выступление на митинге у здания Верховной рады.
Саакашвили провозгласил «новую Сечь» и призвал готовиться к отражению атак. Он также добавил, что протестующие готовятся к новому маршу и сбору подписей за импичмент президента.
Акция протеста в центре Киева получила новый импульс после того, как силовики попытались задержать Саакашвили 5 декабря. Однако сторонникам политика удалось освободить его.
Следующая новость Лидер ЛДПР назвал число реальных кандидатов в президенты
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии