Михаил Саакашвили призвал оппозицию Украины к единению

Лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили предложил оппозиции объединиться ради спасения Украины.

«Я взываю к лидерам украинской оппозиции – сейчас не время говорить о партийных интересах…. Речь идет не о партиях, а о том, будет ли Украина», - цитирует «Интерфакс» его выступление на митинге у здания Верховной рады.

Саакашвили провозгласил «новую Сечь» и призвал готовиться к отражению атак. Он также добавил, что протестующие готовятся к новому маршу и сбору подписей за импичмент президента.

Акция протеста в центре Киева получила новый импульс после того, как силовики попытались задержать Саакашвили 5 декабря. Однако сторонникам политика удалось освободить его.