Михаил Саакашвили не пришел на вече своих сторонников

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, объявленный в розыск на Украине, не пришел на вече своих сторонников у Верховной рады в Киеве.

Журналисты также не видели Саакашвили в палаточном городке у Рады, в котором, по утверждению его сторонников, политик живет.

По словам адвоката Саакашвили, политик простудился.

5 декабря Михаил Саакашвили был задержан в рамках уголовного дела по части первой статьи 256 УК «содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности», однако сторонники политика отбили его у правоохранителей. Генпрокурор Украины Юрий Луценко дал Саакашвили 24 часа на добровольную явку с повинной. 6 декабря правоохранители приходили в палаточный городок к политику, однако его соратники оказали им сопротивление, сообщает «РИА Новости».

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