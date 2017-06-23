Михаил Саакашвили пригрозил президенту Украины протестами
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его сторонники готовы выйти на улицы Киева, если он будет лишен украинского паспорта.
«Если Петр Порошенко решится лишить меня гражданства Украины, то это вернется ему, и он получит в ответ акции протеста», - цитирует ТАСС слова Саакашвили в эфире телекомпании «Рустави-2». По его мнению. украинский лидер все-таки не отважится на такой шаг.
Саакашвили также заверил, что продолжит борьбу за демократию как на Украине, так и в Грузии.
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