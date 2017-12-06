Михаил Саакашвили придет на допрос добровольно

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о готовности добровольно явиться на допрос в генпрокуратуру Украины 7 декабря.

По словам адвоката Саакашвили Дарины Чиж, политик не собирается скрываться от правоохранителей.

«Он сейчас находиться в палатке под Радой» — заявила Чиж.

Ранее Саакашвили отказался присутствовать на допросе по делу о госперевороте.

Лишенный указом президента Украины Петра Порошенко гражданства страны Михаил Саакашвили, был задержан в рамках уголовного дела по части первой статьи 256 УК «содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности», однако сторонники политика отбили его у правоохранителей. Генпрокурор Украины Юрий Луценко дал Саакашвили 24 часа на добровольную явку с повинной, сообщает агентство Nation news.