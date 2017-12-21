Михаил Саакашвили претендует на гражданство Нидерландов

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о праве претендовать на гражданство Нидерландов, а также на предложения о предоставлении подданства от нескольких европейских стран.

«Мне не нужна голландская виза, я все эти месяцы, пока я в Украине. Во-первых, я уже был на западе, в любой момент могу выехать в любую европейскую страну. У меня есть предложение о гражданстве от нескольких европейских стран, по крайней мере, ведущих политиков», - заявил Саакашвили.

Он также отметил, что у него есть автоматическое право на голландское гражданство, потому что его семья из Голландии.

Кроме того, Саакашвили признался, что у него есть приглашение на работу в США.

Ранее министерство безопасности и правосудия Нидерландов выдало визу Михаилу Саакашвили, лишенному гражданства Украины, на основании права на «воссоединение семьей», поскольку он женат на голландской подданной Сандре Рулофс, сообщает «РИА Новости».

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