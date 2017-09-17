Михаил Саакашвили предъявил властям Украины три требования

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о планах приехать в Киев в октябре, чтобы провести там массовую акцию.

Как пишет РБК, он намерен собраться в столице Украины 17 октября, чтобы озвучить там три требования к властям: «создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона».

Саакашвили прорвался на Украину 10 сентября. Вместе со своими сторонниками он прорвал оцепление полиции на пункте пропуска «Шегини», расположенном на польско-украинской границе. По факту прорыва границы было возбуждено уголовное дело, несколько участников акции задержали. Затем Саакашвили прибыл во Львов, где встретился со своими сторонниками и бывшим премьер-министром страны Юлией Тимошенко.