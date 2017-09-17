Михаил Саакашвили предъявил властям Украины три требования

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о планах приехать в Киев в октябре, чтобы провести там массовую акцию.

Как пишет РБК, он намерен собраться в столице Украины 17 октября, чтобы озвучить там три требования к властям: «создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона».

Саакашвили прорвался на Украину 10 сентября. Вместе со своими сторонниками он прорвал оцепление полиции на пункте пропуска «Шегини», расположенном на польско-украинской границе. По факту прорыва границы было возбуждено уголовное дело, несколько участников акции задержали. Затем Саакашвили прибыл во Львов, где встретился со своими сторонниками и бывшим премьер-министром страны Юлией Тимошенко.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина
События: политика
Следующая новость Команда Физтехпарка участвует в инномпийских играх

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО