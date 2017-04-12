Михаил Саакашвили предложил Украине отгородиться от Донбасса стеной
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выдвинул предложение, по которому между Украиной и Донбассом должна появиться стена.
Саакашвили сообщил об этом на своей странице в Facebook. При этом он предположил, что на возведение стены понадобится от двух до пяти лет.
«Нам надо сказать, что мы от них отгораживаемся, реально строим стену и не даём им возможности влиять на нас, и не вступаем в контакт. Укрепляем линию обороны, укрепляем наши вооружённые силы, быстро развиваем Украину, быстро идём вперед», - пояснил он.
В декабре прошлого года подобные идеи уже возникали в Верховной раде, но пока оставались нереализованными, передает Life.ru.
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