Михаил Саакашвили попросил Порошенко вернуть 50 евро за испорченную футболку

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили потребовал у украинского президента Петра Порошенко возместить ему стоимость футболки, которую облили зеленкой в ходе его выступления в городе Ладыжин Винницкой области.

Об этом Саакашвили заявил на своей странице в Facebook. В посту говорится, что нападавший был нанят за 200 гривен людьми из «Блока Петра Порошенко».

Саакашвили обратился к президенту Украины со словами: «Петр Алексеевич, вы это, или прекращайте этот детский сад, или возместите мне стоимость моей майки Lacoste, которую я купил в Амстердамском аэропорту, на обратном пути из Танзании. Цена вопроса — 50 евро».

19 июня бывшего губернатора Одесской области закидали яйцами, начиненными зеленкой, пишет Lenta.ru.

Саакашвили был главой Одесской области с мая 2015 года по ноябрь 2016. Он находится в оппозиции к властям Киева. С марта этого года является ведущим ток-шоу «Другая Украина».