Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал в суд на генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Адковат задержанного заявил, что прокурор не имел права озвучивать материалы досудебного следствия, передает «Газета.ru».

Ранее более 1 тыс. сторонников Саакашвили прошли маршем в Киеве. Затем они направились к зданию изолятора, где содержится политик, а потом - к зданию генеральной прокуратуры.