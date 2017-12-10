Михаил Саакашвили подал в суд на генпрокурора Украины
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал в суд на генпрокурора Украины Юрия Луценко.
Адковат задержанного заявил, что прокурор не имел права озвучивать материалы досудебного следствия, передает «Газета.ru».
Ранее более 1 тыс. сторонников Саакашвили прошли маршем в Киеве. Затем они направились к зданию изолятора, где содержится политик, а потом - к зданию генеральной прокуратуры.
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