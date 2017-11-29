Михаил Саакашвили опасается ареста

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный гражданства Украины, заявил о распоряжении президента страны Петра Порошенко арестовать его до 3 декабря.

Саакашвили призвал своих сторонников блокировать в случае его ареста здания областных государственных администраций, генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины.

«Я призываю людей, которые собираются на марш третьего декабря, не боятся прийти на марш. Это не марш Саакашвили. Будет Саакашвили сидеть — все равно приходите», — отметил политик.

По данным опального экс-губернатора, Порошенко дал распоряжение Генпрокуратуре и СБУ арестовать его по сфальсифицированному уголовному делу.

Саакашвили также заверил, что не собирается осуществлять на Украине государственный переворот, а только «переворот сознания».

Он также рассказал об угрозах депортации, в случае, если не прекратит политическую деятельность на Украине, сообщает «РИА Новости».