Михаил Саакашвили обвинил РФ в причастности к его аресту
Бывший глава Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили уверен, что украинские и российские власти объединились против него.
«Я уверен, что дело против меня и мой арест – это совместная операция ФСБ и СБУ», - цитирует «Интерфакс» его запись в Facebook. При этом Саакашвили добавил, что обладает достаточным опытом, чтобы не делать голословных заявлений.
Политик также заявил, что российского лидера устраивает нынешняя ситуация на Украине и он не хочет ее менять.
Ранее президент России Владимир Путин во время пресс-конференции назвал деятельность Саакашвили плевком в лицо украинскому и грузинскому народам.
Следующая новость Герман Греф больше не верит в мировые банки
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии