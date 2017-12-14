Михаил Саакашвили обвинил РФ в причастности к его аресту

Бывший глава Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили уверен, что украинские и российские власти объединились против него.

«Я уверен, что дело против меня и мой арест – это совместная операция ФСБ и СБУ», - цитирует «Интерфакс» его запись в Facebook. При этом Саакашвили добавил, что обладает достаточным опытом, чтобы не делать голословных заявлений.

Политик также заявил, что российского лидера устраивает нынешняя ситуация на Украине и он не хочет ее менять.

Ранее президент России Владимир Путин во время пресс-конференции назвал деятельность Саакашвили плевком в лицо украинскому и грузинскому народам.