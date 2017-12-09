Михаил Саакашвили обратился к своим сторонникам из СИЗО
Задержанный бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили из изолятора обратился к своим сторонникам с призывом выходить 10 декабря на акцию протеста.
Заявление Саакашвили опубликовано его адвокатом Русланом Чернолуцким, передает «Газета.ru». «Барыжная власть меня арестовала по ложному обвинению», - заявил политик. Он считает, что Киев пытается запугать активистов.
«Не бойтесь ничего, смело выходите на мирную воскресную акцию «За импичмент», - призывает Саакашвили.
Ранее стало известно, что экс-главу Грузии задержали в Киеве.
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