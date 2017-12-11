Михаил Саакашвили обещал показать «смерть президента»

Экс- губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, задержанный за попытку госпереворота в Киеве, пообещал показать, «как умирает президент».

«Я показал, как может работать президент, а теперь покажу, как может умирать», — сказал Саакашвили, выступая в зале суда в Киеве, куда его доставили для избрания меры пресечения.

Кроме того, он призвал своих сторонников собраться у здания суда, а также сообщил, что намерен продолжать голодовку, которую объявил в СИЗО.

5 декабря Саакашвили был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. В этот день сторонники политика, лишенного гражданства Украины, отбили его у правоохранителей, после чего устроили митинг в центре Киева. Вновь задержать бывшего грузинского президента удалось только вечером 8 декабря, сообщает «РИА Новости».