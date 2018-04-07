Михаил Саакашвили нашел работу лектором в Нидерландах
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что будет читать лекции в Академии спикеров в Нидерландах.
«Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями», - написал он в социальной сети Facebook.
Ранее власти Украины выслали Саакашвили в Польшу, с территоии которой он незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников.
Позже политик приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, позволяющее проживать и работать в странах Евросоюза. Погранслужба Украины запретила ему въезд до 2021 года, передает РИА «Новости».
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