Михаил Саакашвили нашел работу лектором в Нидерландах

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что будет читать лекции в Академии спикеров в Нидерландах.

«Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями», - написал он в социальной сети Facebook.

Ранее власти Украины выслали Саакашвили в Польшу, с территоии которой он незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников.

Позже политик приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, позволяющее проживать и работать в странах Евросоюза. Погранслужба Украины запретила ему въезд до 2021 года, передает РИА «Новости».