Михаил Саакашвили готов стать премьером Украины

Лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили готов возглавить кабмин Украины, но президентом страны быть не собирается.

«Я готов взять ответственность за нормальное правительство Украины однозначно. Я никогда не буду баллотироваться в президенты, ни под каким соусом», - цитирует РИА «Новости» его заявление в эфире телеканала ZIK.

Саакашвили добавил, что в президенты Украины должны баллотироваться только коренные украинцы.

На прошлой неделе Саакавшили задержали по подозрению в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Его поместили в СИЗО, где он объявил голодовку. Позднее Печерский суд Кева освободил его, отклонив ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте.